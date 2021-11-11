В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

США пригрозили России ударить по Донбассу

News.ru
17 минут назад

После того как Россия заметила подозрительную активность НАТО в Чёрном море, в Соединённых Штатах заявили о том, что готовы проводить свои военные операции где угодно, несмотря на предупреждения Москвы. Тем самым США подчеркнули реальные намерения вмешаться в конфликт в Донбассе, пишет портал Avia.pro.

США пригрозили России ударить по Донбассу
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что на фоне явной эскалации обстановки Россия также намерена обеспечить защиту территории ДНР и ЛНР от вероятных атак и ввести войска на территорию Донбасса, обеспечив тем самым стабильность в регионе. До этого стало известно, что удар может быть нанесён через воздушное пространство РФ: США не признают принадлежность Крыма к России и могут проигнорировать какие-либо риски. На вероятность нанесения удара с этого направления также указывает и активное пребывание самолёта разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С у входа в Керченский пролив.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создание многонациональной группировки в Чёрном море дестабилизирует ситуацию у границ России. Минобороны РФ сообщило, что разведывательная авиация НАТО только за последние сутки существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопровождали над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.

Армия,Мария Захарова,Министерство обороны,НАТО,МИД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители