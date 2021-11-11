21 минута до Москвы: США разместят ракеты в Европе

США собираются вооружить ядерное подразделение в Германии гиперзвуковыми ракетами «Темный орел». Скорость их полета в 20 раз быстрее скорости звука, ракета будет способна долететь до Москвы за 21 минуту. Об этом пишет Daily Express, сообщают РИА Новости.

Фото: Рамблер Рамблер

Издание отмечает, что до Пекина «Темный орел» доберется за полчаса.

ВВС США опубликовали пресс-релиз, в котором сообщается, что испытания AGM-183A состоятся в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress. Как рассказал Хит Коллинс, руководитель программы ВВС США по вооружениям, в настоящий момент испытательный самолет проходит процедуру наземных тестов.

Военный аналитик Павел Подвиг рассказал Daily Express, что у нового американского оружия также есть слабые стороны. Одна из них — риск стратегических просчетов для страны-оператора. Эксперт отмечает, что пока неизвестно, получится ли у Штатов справиться с этой проблемой.

О создании новой ракеты в прошлом году заявил экс-президент США Дональд Трамп. СМИ предполагают, что он имел в виду именно AGM-183A.