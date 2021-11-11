21 минута до Москвы: США разместят ракеты в Европе

США собираются вооружить ядерное подразделение в Германии гиперзвуковыми ракетами «Темный орел». Скорость их полета в 20 раз быстрее скорости звука, ракета будет способна долететь до Москвы за 21 минуту. Об этом пишет Daily Express, сообщают РИА Новости.
Издание отмечает, что до Пекина «Темный орел» доберется за полчаса.
ВВС США опубликовали пресс-релиз, в котором сообщается, что испытания AGM-183A состоятся в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress. Как рассказал Хит Коллинс, руководитель программы ВВС США по вооружениям, в настоящий момент испытательный самолет проходит процедуру наземных тестов.
Военный аналитик Павел Подвиг рассказал Daily Express, что у нового американского оружия также есть слабые стороны. Одна из них — риск стратегических просчетов для страны-оператора. Эксперт отмечает, что пока неизвестно, получится ли у Штатов справиться с этой проблемой.
О создании новой ракеты в прошлом году заявил экс-президент США Дональд Трамп. СМИ предполагают, что он имел в виду именно AGM-183A.
Пентагон принял решение о восстановлении ядерного формирования в Германии на фоне своей обеспокоенности тем, что Россия в последние годы преуспела в разработке ракет дальнего действия.