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Новые ракеты США долетят до Москвы за 20 минут

Елена Прошина
51 минуту назад

США собираются вооружить ядерное подразделение в Германии гиперзвуковыми ракетами «Темный орел». Скорость их полета в 20 раз быстрее скорости звука, ракета будет способна долететь до Москвы за 21 минуту. Об этом пишет Daily Express, сообщают РИА Новости.

21 минута до Москвы: США разместят ракеты в Европе
Фото: РамблерРамблер

Издание отмечает, что до Пекина «Темный орел» доберется за полчаса.

ВВС США опубликовали пресс-релиз, в котором сообщается, что испытания AGM-183A состоятся в ближайшие 30 дней. Ракету уже доставили на авиабазу Эдвардс в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52H Stratofortress. Как рассказал Хит Коллинс, руководитель программы ВВС США по вооружениям, в настоящий момент испытательный самолет проходит процедуру наземных тестов.

Военный аналитик Павел Подвиг рассказал Daily Express, что у нового американского оружия также есть слабые стороны. Одна из них — риск стратегических просчетов для страны-оператора. Эксперт отмечает, что пока неизвестно, получится ли у Штатов справиться с этой проблемой.

О создании новой ракеты в прошлом году заявил экс-президент США Дональд Трамп. СМИ предполагают, что он имел в виду именно AGM-183A.

Пентагон принял решение о восстановлении ядерного формирования в Германии на фоне своей обеспокоенности тем, что Россия в последние годы преуспела в разработке ракет дальнего действия.

Армия,Оружие,Павел Подвиг,Дональд Трамп,Пентагон,РИА Новости,
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