«Будем вести себя, как сочтем нужным»: Пентагон об операциях в Черном море

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным... Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», – ответил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби на просьбу прокомментировать российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов, передает РИА «Новости».