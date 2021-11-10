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Пентагон  пообещал проводить операции в Черном море «как сочтет нужным»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад

Пентагон в ответ на заявления России о создании США и НАТО группировки в Черном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным.

«Будем вести себя, как сочтем нужным»: Пентагон об операциях в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным... Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», – ответил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби на просьбу прокомментировать российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки.

Американский эсминец зашел в Черное море

В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.

Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

Армия,В мире,Николай Гостев,Джон Кирби,Виктор Мураховский,Министерство обороны,НАТО,Пентагон,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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