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Корабли Черноморского флота отслеживают действия ВМС США в Черном море

ТАССиещё 2
39 минут назад

Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

Корабли Черноморского флота отслеживают действия ВМС США в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в 08:56 мск среды эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США покинул грузинский порт Батуми. В 09:20 мск вышел из Батуми штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Танкер John Lenthall ВМС США находится в юго-западной части Черного моря.

Действия ВМС США, предпринимаемые в акватории Черного моря, подтверждают истинную цель внеплановых учений: освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины, заявили в ведомстве.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтвердили истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого пути военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в сообщении.

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