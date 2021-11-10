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Украина направила беспилотник к Донбассу

Алиса Селезнёва
6 минут назад

Ударный беспилотный аппарат Bayraktar TB2 вооруженных сил Украины поднялся в воздух. Об этом заявил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Украина направила беспилотник к Донбассу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, турецкий ударный беспилотник держит курс, предположительно, в сторону Донбасса.

Ранее вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник Bayraktar в Донбассе. Летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. При этом Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения.

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Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, применение БПЛА якобы этот запрет не нарушает. По его словам, Украина закупил у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе являлось ответом на действия противника.

Армия,Владимир Зеленский,
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