Украина направила беспилотник к Донбассу

Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, применение БПЛА якобы этот запрет не нарушает. По его словам, Украина закупил у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе являлось ответом на действия противника.