Украина направила беспилотник к Донбассу

Ударный беспилотный аппарат Bayraktar TB2 вооруженных сил Украины поднялся в воздух. Об этом заявил Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, турецкий ударный беспилотник держит курс, предположительно, в сторону Донбасса.
Ранее вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник Bayraktar в Донбассе. Летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. При этом Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения.
Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, применение БПЛА якобы этот запрет не нарушает. По его словам, Украина закупил у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе являлось ответом на действия противника.