Грузия вызвалась помочь НАТО в Черном море

Грузия готова помочь НАТО обеспечить безопасность на территории Черного моря. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пишут «Известия».

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По его словам, Грузия — преданный союзник и участник мировой безопасности. Гарибашвили заверил, что грузинская сторона осознает важность безопасности Черного моря и намеревается всячески помогать союзникам в этом направлении.

Соответствующее заявление премьер-министр Грузии сделал после посещения флагманского корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney, который находится в порту Батуми.

По словам Гарибашвили, визит кораблей Porter и Mount Whitney подразумевает под собой усиление стратегических отношений между США и Грузией.

Его слова поддержала посол США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила, что визит кораблей в порт Батуми означает поддержку США суверенитета и целостности Грузии.