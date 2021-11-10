Грузия вызвалась помочь НАТО в Черном море

Грузия готова помочь НАТО обеспечить безопасность на территории Черного моря. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пишут «Известия».
По его словам, Грузия — преданный союзник и участник мировой безопасности. Гарибашвили заверил, что грузинская сторона осознает важность безопасности Черного моря и намеревается всячески помогать союзникам в этом направлении.
Соответствующее заявление премьер-министр Грузии сделал после посещения флагманского корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney, который находится в порту Батуми.
По словам Гарибашвили, визит кораблей Porter и Mount Whitney подразумевает под собой усиление стратегических отношений между США и Грузией.
Его слова поддержала посол США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила, что визит кораблей в порт Батуми означает поддержку США суверенитета и целостности Грузии.
Ранее Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, заявил, что США изучают систему обороны России в Крыму и готовятся к войне. Он также отметил, что Штаты не осмелятся действовать открыто и будут ограничиваться провокациями. По его мнению, правительство США пытаются настроить Грузию и Украину на войну против России, хотя в дальнейшем Штаты не планируют поддерживать эти страны.