"Бук" и "Панцири" уничтожили выпущенные по Сирии израильские ракеты

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С» сирийских сил ПВО уничтожили шесть из восьми управляемых ракет, выпущенных Израилем по объектам сирийской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Вадима Кулитя.

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Он рассказал, что 8 ноября шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля нарушили границу Сирии со стороны Северного Ливана и нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожено шесть ракет», - сказал Кулить.