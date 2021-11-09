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"Бук" и "Панцири" уничтожили выпущенные по Сирии израильские ракеты

Вероника Полынина
55 минут назад

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С» сирийских сил ПВО уничтожили шесть из восьми управляемых ракет, выпущенных Израилем по объектам сирийской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Вадима Кулитя.

"Бук" и "Панцири" уничтожили выпущенные по Сирии израильские ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что 8 ноября шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля нарушили границу Сирии со стороны Северного Ливана и нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожено шесть ракет», - сказал Кулить.

В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили две ракеты Израиля

Ранее об атаке израильских ВВС сообщило сирийское агентство SANA. По информации агентства, в результате авиаудара двое сирийских военнослужащих получили ранения, был «причинен некоторый материальный ущерб».

Армия,ИА SANA,
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