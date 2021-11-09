Су-75 может поссорить США с ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) находятся на распутье из-за возможной покупки у США истребителей F-35, пишет Defense News.

Покупка F-35 для Абу-Даби – это больше, чем просто коммерческая сделка, отмечает президент Делового совета США и ОАЭ Дэнни Себрайт.

«Если эта сделка состоится, ОАЭ возьмут на себя новые обязательства в отношении сотрудничества с США в области обороны и вооруженных сил на будущее», - объяснил он.

По его словам, сделка будет означать, что Абу-Даби согласится возобновить свои обязательства перед Вашингтоном в качестве стратегического партнера, а любое сотрудничество или влияние со стороны России и Китая будет значительно сокращено.

Администрация президента США Джо Байдена ранее предъявила Эмиратам ультиматум, призвав удалить оборудование китайской фирмы Huawei из телекоммуникационной сети страны из-за подозрений в шпионаже.

Этот ультиматум поставил ОАЭ перед выбором: возобновить партнерство с США или повернуть на Восток, в сторону России и Китая.

Со своей стороны, Россия предложила Эмиратам альтернативу американским самолетам – истребитель пятого поколения Су-75. В 2017 году Москва и Аду-Даби подписали соглашение о совместном производстве истребителя.