Депутат Рады: Украина получит уничтожающий удар от России

Киев получит «уничтожающий удар» при попытке развязать войну на юго-востоке Украины, сообщил в эфире радио «Говорит Москва» депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

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По его словам, новой фазы «нормандской четверки» не будет, так как у Москвы нет оснований для этого. Как считает народный избранник, чтобы что-то стало меняться и началось движение к миру, украинские власти должны что-то предпринимать.

«Должны обсуждаться законопроекты и голосоваться законопроекты, и по политической части Минских соглашений, та же «формула Штайнмайера» пресловутая быть внесена в законодательство», — заявил Волошин.

Он предостерег Киев от популистских заявлений, от которых может быть «еще хуже», а на попытки полномасштабно вступить в Донбасс последует ответ.

«Этого никто не позволит, удар будет уничтожающий. Причем не только на Донбассе, а по всему периметру наших границ», — заявил депутат.

Он считает, что армия России способна сокрушить Украину в течение 5–7 дней максимум.