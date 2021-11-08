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Россия предостерегла США от отправки кораблей в Черное море

Елена Прошина
26 минут назад

Призыв конгрессменов США развернуть военное присутствие в Чёрном море в целях защиты Украины является провокацией и носит бессмысленный характер, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы России Леонид Слуцкий.

Россия предостерегла США от отправки кораблей в Черное море
Фото: vk.com/leonid__slutskyvk.com/leonid__slutsky

По его словам, акватория находится под неусыпным наблюдением ВМФ РФ.

«Размещение в Чёрном море американских военных кораблей в разы повысит общую напряжённость. Пора, наконец, понять, что любые провокации у российских границ пресекаются жёстко», — отметил депутат.

По его словам, американские политики в очередной раз продемонстрировали «недопонимание реальной повестки». Слуцкий предположил, что конгрессмены опирались на сообщения западных СМИ о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной.

«И даже в офисе Зеленского сегодня заявили, что не располагают данными ни о каком скоплении войск у границы», — напомнил политик.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверить прочность южных границ России пытаются корабли США и НАТО с высокоточным оружием большой дальности на борту. По его словам, вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагманский командный корабль ВМС США Mount Whitney находятся в акватории Черного моря. Отмечается, что силы и средства Черноморского флота России контролируют их действия.

Армия,Оружие,Сергей Шойгу,Леонид Слуцкий,НАТО,
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