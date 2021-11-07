В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Полковник в отставке рассказал о военном сюрпризе от РФ для США

Ura.Ru
13 минут назад

Российская беспилотная ракета-трансформер может стать «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов Америки. Однако это произойдет лишь в том случае, если новинку примут на вооружение. Такой информацией поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Полковник в отставке рассказал о военном сюрпризе России для США
Фото: ReutersReuters

«[Ракета] будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой. Когда объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону. Боеприпас станет „неприятным сюрпризом“ для всех противников России, в том числе США, если будет принят на вооружение», — передают слова эксперта argumenti.ru.

Ранее стало известно, что ученые из РФ разработали новый интеллектуальный беспилотник с повышенной маневренностью. Боеприпас запатентовал Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина. По мнению Литовкина, новое изобретение — не что иное, как беспилотная ракета-трансформер.

Армия,Виктор Литовкин,газета "Аргументы недели",
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители