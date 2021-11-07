Полковник в отставке рассказал о военном сюрпризе России для США

«[Ракета] будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой. Когда объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону. Боеприпас станет „неприятным сюрпризом“ для всех противников России, в том числе США, если будет принят на вооружение», — передают слова эксперта argumenti.ru.