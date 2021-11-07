В США нашли способ вытеснить Россию из Черного моря

Регулярные военные учения в обход конвенции Монтре помогут лишить Россию доминирования в Черном море, считает офицер ВМС США Брайан Харрингтон. Он написал об этом в статье The Hill.

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Военный отметил, что сопровождение российскими ВС военных кораблей Соединенных Штатов и НАТО в Черном море стало общепризнанной нормой. Чтобы решить эту проблему, Харрингтон предложил проводить военные маневры с высокотехнологичным вооружением и оперативной совместимостью.

Американец призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти конвенцию Монтре, согласно которой нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время.

Автор статьи также предложил укрепить позиции партнеров по Североатлантическому альянсу с помощью крылатых ракет. Румыния уже решила приобрести ракету Naval Strike Missile, теперь, по мнению офицера, следует привлечь Болгарию и Турцию.