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В США нашли способ вытеснить Россию из Черного моря

Ювелина Бернст
12 минут назад

Регулярные военные учения в обход конвенции Монтре помогут лишить Россию доминирования в Черном море, считает офицер ВМС США Брайан Харрингтон. Он написал об этом в статье The Hill.

В США нашли способ вытеснить Россию из Черного моря
Фото: EPAEPA

Военный отметил, что сопровождение российскими ВС военных кораблей Соединенных Штатов и НАТО в Черном море стало общепризнанной нормой. Чтобы решить эту проблему, Харрингтон предложил проводить военные маневры с высокотехнологичным вооружением и оперативной совместимостью.

Американец призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти конвенцию Монтре, согласно которой нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время.

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Автор статьи также предложил укрепить позиции партнеров по Североатлантическому альянсу с помощью крылатых ракет. Румыния уже решила приобрести ракету Naval Strike Missile, теперь, по мнению офицера, следует привлечь Болгарию и Турцию.

Только такие действия помогут «сохранить свободу международных вод Черного моря», подытожил Харрингтон.
Армия,НАТО,
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