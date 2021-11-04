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На Украине заявили об отсутствии авторитета Владимира Зеленского в армии

Русская Планета
10 минут назад

Советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош, который возглавлял «Правый сектор»* (экстремистская организация, запрещенная в России) заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета в армии.

На Украине оценили авторитет Зеленского в армии
Фото: Официальное интернет-представительство Владимира ЗеленскогоОфициальное интернет-представительство Владимира Зеленского

По его словам, верховный главнокомандующий не имеет авторитета среди украинских военных, несмотря на то, что какие-то шаги Зеленским в отношении армии делаются. Об этом Ярош рассказал в эфире радиостанции «Новое время».

Ярош возглавлял «Правый сектор»* - экстремистскую группировку, объединившую активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Он уже был советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины при правлении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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* экстремистская организация, запрещенная в России.

Армия,Дмитрий Ярош,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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