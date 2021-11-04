На Украине оценили авторитет Зеленского в армии

Советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош , который возглавлял «Правый сектор»* (экстремистская организация, запрещенная в России ) заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета в армии.

По его словам, верховный главнокомандующий не имеет авторитета среди украинских военных, несмотря на то, что какие-то шаги Зеленским в отношении армии делаются. Об этом Ярош рассказал в эфире радиостанции «Новое время».