Политолог объяснил отказ США от первого ядерного удара по РФ

США не решатся нанести по России ядерный удар, потому что пока им есть что терять. Так политолог Дмитрий Солонников отреагировал на информацию, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждают использование ядерного оружия.

«США в ближайшие годы будут занимать лидирующие позиции по сравнению с другими странами. Будут „локомотивом“ всего западного либерального общества. Но пока американцам есть что терять, на опрометчивые шаги они не решатся», — сказал Дмитрий Солонников «Пятому каналу».

Возможность превентивного использования ядерного оружия может казаться «американским стратегам» неактуальной, заявил он. По словам политолога, пока дискуссия по этому вопросу идет и неизвестно, чем все закончится.