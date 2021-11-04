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Политолог объяснил отказ США от первого ядерного удара по РФ

Ura.Ru
46 минут назад

США не решатся нанести по России ядерный удар, потому что пока им есть что терять. Так политолог Дмитрий Солонников отреагировал на информацию, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждают использование ядерного оружия.

Политолог объяснил отказ США от первого ядерного удара по РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«США в ближайшие годы будут занимать лидирующие позиции по сравнению с другими странами. Будут „локомотивом“ всего западного либерального общества. Но пока американцам есть что терять, на опрометчивые шаги они не решатся», — сказал Дмитрий Солонников «Пятому каналу».

Возможность превентивного использования ядерного оружия может казаться «американским стратегам» неактуальной, заявил он. По словам политолога, пока дискуссия по этому вопросу идет и неизвестно, чем все закончится.

Союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

Ранее издание The Washington Post сообщило, что в Белом доме рассмотрят «ядерный вопрос». По информации издания, Байден хочет выработать более осторожную политику касаемо оружия массового поражения. Лидер США якобы выступает за «мир во всем мире», поэтому не планирует наносить удар по другим странам. Financial Times со ссылкой на источники передавало, что союзники США в Европе и Тихом океане не хотят, чтобы Вашингтон отказался от опережающего ядерного удара по России.

Армия,Дмитрий Солонников,Джозеф Байден,Администрация США,Financial Times,
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