Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс

Российский президент Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. Об этом рассказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон в ходе беседы с One Decision Podcast, передает The Guardian.

Фото: Wikipedia Wikipedia

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить о объединение.

«Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО», — ответил Робертсон.

Тогда Путин, по словам бывшего главы альянса, подчеркнул, что Россия не стоит в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения.

По мнению Робертсона, Путин хотел, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада», однако впоследствии его взгляды изменились. В частности, бывший генсек НАТО назвал причиной этого оранжевую революцию на Украине, в которой российский президент увидел финансовое и политическое вмешательство альянса.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Риме заявил о нежелании Североатлантического альянса налаживать диалог с Москвой.