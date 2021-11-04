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Бывший глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Российский президент Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. Об этом рассказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон в ходе беседы с One Decision Podcast, передает The Guardian.

Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс
Фото: WikipediaWikipedia

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить о объединение.

«Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО», — ответил Робертсон.

Тогда Путин, по словам бывшего главы альянса, подчеркнул, что Россия не стоит в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения.

Россию предложили принять в НАТО

По мнению Робертсона, Путин хотел, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада», однако впоследствии его взгляды изменились. В частности, бывший генсек НАТО назвал причиной этого оранжевую революцию на Украине, в которой российский президент увидел финансовое и политическое вмешательство альянса.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Риме заявил о нежелании Североатлантического альянса налаживать диалог с Москвой.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — подчеркнул дипломат.

Армия,Джордж Робертсон,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,The Guardian,
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