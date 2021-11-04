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Украина совместно с иностранными партнерами разработала планы обороны от России

Lenta.ruиещё 3
9 минут назад

Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев совместно с иностранными пантерами разработал планы обороны от России на случай развязывания полномасштабного конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Украина разработала план обороны от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — подчеркнул политик.

По словам Арестовича, военные Украины готовы к любому сценарию в случае конфликта с Россией. Он добавил, что война «дело фартовое», и развитие ситуации зависит от того «как ляжет карта».

Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны против Украины Россия не сможет решить свои политические задачи, а только понесет огромные военные потери.
Армия,Войска,Алексей Арестович,РИА Новости,
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