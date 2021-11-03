Депутат Рады: Россия способна сокрушить Украину в течение недели

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум. Действующим украинским властям удобна заморозка, потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть, я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, то, что вы своими санкциями танки не остановите», — подчеркнул Волошин.