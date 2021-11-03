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В Раде заявили, что Россия способна сокрушить Украину в течение недели

Газета.Ruиещё 1
58 минут назад

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что российская армия способна в течение недели сокрушить Украину. Об этом сообщается на сайте радио «Говорит Москва».

Депутат Рады: Россия способна сокрушить Украину в течение недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что действующие власти Киева удобно не допускать масштабного конфликта между странами.

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум. Действующим украинским властям удобна заморозка, потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть, я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, то, что вы своими санкциями танки не остановите», — подчеркнул Волошин.

Он подчеркнул, что в то же время существует реальная «угроза военного освоения украинской территории Западом». По мнению депутата, такие последствия могут привести к «коллапсу украинского государства».

Захарова отреагировала на cообщения о стягивании российских войск к Украине

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой компанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

Армия,В мире,Олег Волошин,Мария Захарова,Верховная Рада,МИД,
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