Кто первым получит С-500 «Прометей»

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«Когда С-500 будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние, партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», – сказал Дмитрий Шугаев в интервью РБК.

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1 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что российская армия вскоре получит новейшую зенитную ракетную систему С-500.

«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – сказал Путин.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (или 55Р6М «Триумфатор-М») разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны. В конструкции С-500 предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Как рассказал ранее в интервью «Газете.Ru» генеральный конструктор «Алмаз-Антей» Павел Созинов, «зенитная ракетная система С-500 – это не просто повторение систем предыдущих поколений в очередной технической и технологической редакции. ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать в том числе и задачи противоракетной обороны».

В качестве средства радиолокационной разведки в ЗРС «Прометей» предполагается использовать радиолокационную станцию (РЛС) «Енисей».

Она обнаруживает воздушные объекты на высотах более 100 км (на границе космического и воздушного пространства), на дальностях свыше 600 км, устойчиво их сопровождает и представляет собой универсальное и многофункциональное средство для обнаружения самых разных воздушных объектов и выдачи по ним точных целеуказаний огневым средствам противовоздушной обороны.

По данным источников «Газеты.Ru», в первую очередь зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» получат высшие военные учебные заведения, учебные центры и центры боевого применения (военные полигоны).

Можно ожидать, что «Прометей» поступит в Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

Затем ЗРС С-500 «Прометей» начнет поступать на оснащение частей и соединений 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения. Это объединение осуществляет зенитное и противоракетное прикрытие Москвы и Центрального промышленного района. Поэтому 1-я А ПВО/ПРО особого назначения перспективное вооружение и военную технику получает в первую очередь.

Уже после «Прометей» получат зенитные ракетные части, осуществляющие прикрытие стратегических ядерных сил – позиционные районы ракетных дивизий РВСН, пункты базирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, аэродромы стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

Скорее всего, развертывание «Прометея» не примет какого-либо массированного характера. В итоге, по всей видимости, его получат части и соединения зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, дислоцированные в Москве, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе, Калининградском особом районе, Владивостоке и на Камчатке.