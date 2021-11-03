Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Закупки Росгвардии, Федеральной службы охраны (ФСО) и подведомственных учреждений будут засекречены с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также будут скрыты все закупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки, указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Пока что только необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности закупки осуществляются закрытым способом.
Ранее URA.RU сообщало о планах Росгвардии засекретить свои закупки из-за расследования блогера Алексея Навального. В июле 2021 года ФСБ засекретило любую информацию о программах «Роскосмоса». Российские власти запретили госзакупки иностранных ноутбуков и микросхем, передает телеканал 360.