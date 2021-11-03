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Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО в 2022 году

Ura.Ru
1 час назад

Закупки Росгвардии, Федеральной службы охраны (ФСО) и подведомственных учреждений будут засекречены с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

Также будут скрыты все закупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки, указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Пока что только необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности закупки осуществляются закрытым способом.

Ранее URA.RU сообщало о планах Росгвардии засекретить свои закупки из-за расследования блогера Алексея Навального. В июле 2021 года ФСБ засекретило любую информацию о программах «Роскосмоса». Российские власти запретили госзакупки иностранных ноутбуков и микросхем, передает телеканал 360.

Армия,Политика,Михаил Мишустин,Алексей Навальный,Росгвардия,Министерство обороны,Федеральная служба охраны,Роскосмос,ФСБ,Телеканал "360° Подмосковье",
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