Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Закупки Росгвардии , Федеральной службы охраны (ФСО) и подведомственных учреждений будут засекречены с 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин .

Также будут скрыты все закупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки, указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Пока что только необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности закупки осуществляются закрытым способом.