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Россия представит прототип новейшего истребителя пятого поколения Checkmate в Дубае

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад

Россия представит прототип новейшего истребителя пятого поколения Checkmate в ОАЭ на выставке Dubai Airshow - она пройдет с 14 по 18 ноября в городе Дубай. Об этом сообщили в Минпромторге.

Россия впервые представит самолёт SSJ100 в стиле Aurus
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э; статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион"», - сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он добавил, что среди новых элементов на экспозиции бренда Aurus появятся самолет Sukhoi Superjet 100, вертолет «Ансат» и автомобиль Aurus, причем все они будут представлены в единой стилистике.

Также российская сторона, по словам Мантурова, примет участие и в летной программе выставки.

Ранее сообщалось, что истребитель Checkmate вызвал высокий интерес в Латинской Америке.

Армия,Денис Мантуров,Минпромторг,
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