Польша создаст «секретную армию» для захвата Калининграда

Польские СМИ сообщили о том, что вице-премьер Ярослав Качиньский вместе с министром обороны Мариушем Блащаком внесли в Национальное Собрание явно русофобский законопроект «О защите родины». По словам председателя правящей партии «Право и справедливость», бессменным руководителем которой является сам Качиньский, «речь идет о том, чтобы в отношении внешних угроз многократно увеличить силы нашей армии».

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Для начала Качиньский и Блащак предлагают численно увеличить польскую армию со 150 тысяч до 250 тысяч штыков за счет добровольцев, которые будут служить один год, само собой, далеко не бесплатно. Патриотически настроенному молодняку паны-политики обещают платить $1500 в месяц за ратный труд, поскольку за меньшие деньги юные пшеки не готовы защищать страну.

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Уже приблизительно подсчитано, на сколько потребуется увеличить оборонный бюджет - примерно на $10 млрд, с нынешних $13,24 млрд до $23 млрд., или почти до 3,5 % ВВП. Пентагон о таком подарке даже и не мечтал, хоть и не торопится поздравлять Варшаву. Дело в том, что Минобороны Польши хочет, чтобы средства на эти «гигантские планы» обеспечил Фонд поддержки Вооруженных Сил. Если не хватит, то в ход пойдут займы и кредиты, а также процент с прибыли Нацбанка.

Когда министра Блащака спросили в эфире Первого Польского Радио о истинной цели законопроекта, тот ответил, что в первую очередь нужно помнить о том, что «нынешние законы достаточно архаичны, если речь идет о структуре войска, в связи с этим необходимо адаптировать эти правила к вызовам XXI века в таких вопросах, как, например, война кибернетическая». И что? Для этого нужно еще 100 тысяч штыков?

Далее министра обороны Польши, как говорится, понесло: типа, правительство хочет, чтобы Польша была сильной, имела хорошо вооруженную армию, «но это тоже не может быть маленькая армия, потому что если кто-то хочет мира, он должен иметь такую армию, которая в состоянии уже превентивно отпугнуть потенциального агрессора». То есть Россию!

«А как же членство НАТО и несколько тысяч американских солдат, размещенных на территории Польши?» - невольно поинтересовались слушатели. Ничего вразумительного глава оборонного ведомства не ответил. Зато Качиньский, продолжая толкать новый закон, мягко говоря шокировал поляков. Вообще-то он считает, армию нужно увеличивать не на 20, 50 или 100%, а в разы. По сути, вице-премьер де-факто давно уже говорит языком тех, кто ни в какие гарантии НАТО не верит.

«Ярослав Качиньский обещает изменить это положение вещей. Это хорошая новость. Плохая – это то, что масштаб заявленных преобразований может свидетельствовать об очень опасном переломе в мышлении политического лидера “Право и справедливость” о Западе, как о сообществе безответственных стран», - отмечает Витольд Юраш на страницах варшавского издания Onet Wiadomosci.

Тамошние эксперты, тем не менее, со скептицизмом в целом отнеслись к этой идее. «Я боюсь, что, предложив 250-тысячную профессиональную армию, ее содержание значительно выйдет за пределы экономической возможности государства», - считает бывший командир Сухопутных Войск Вальдемар Скшипчак.

«Если бы мы достигли такой численности профессиональных солдат, мы были бы третьей в НАТО по величине после США и Турции армией , - рассуждает Скшипчак. - А это будет означать необходимость увеличения затрат на оборудование и вооружение до беспрецедентного уровня».

Что интересно: говоря о неподъемности предлагаемого оборонного бюджета, польские СМИ и эксперты соглашаются все-таки с Качиньским в том, что угроза со стороны России увеличивается. Пшеки и слушать не хотят, что мы, русские, не несем им опасности, зато много рассуждают на тему «нового похода москалей на Речь Посполитую».

На форумах с темой обсуждения «Правда ли, что Россия хочет напасть на Польшу», чаще всего слышны утвердительные ответы «да, русские спят и видят, как бы им снова оккупировать их замечательную страну». Приведем наиболее типичные взгляды тамошних интернет-активистов на российско-польские отношения.

Karan: «Если бы Россия захотела, она бы стерла с лица земли Польшу за один день. Долг страны превышает ее стоимость! И вы верите в НАТО и ЕС? Поляки проснитесь! Мы играем роль маленькой лающей собачки, которая создает барьер между Россией и Западом… У нас нет своего производства, везде иностранные компании, нет оборонной промышленности, 80% супермаркетов принадлежат иностранцам… Война может начаться в любое время. Россия - непредсказуемая страна».

Casinney: «Речь идет о России. В этой России, которая сотни лет была просто наглой, есть командиры, которые ничего не боятся. Нападая на восток Украины (в 2014 году), они уже вредят себе (санкциями), но все же делают это».

Adi 1901: «Польша – самая большая страна в Центральной и Восточной Европе, если вы хотите контролировать Европу, вам нужно завоевать Польшу, кроме того, Польша занимает стратегическое положение, и Россия не может торговать с Германией так, как в 1939 году».

Впрочем, удивляться нечему. Опрос американского исследовательского центра Pew Research Center показывает, что в Польше порядка 59% респондентов испытывают негатив к россиянам и только 35 % относятся положительно к нашей стране. С учетом того, что этим социологическим исследованием занимались американцы, трудно ожидать другие результаты. В США статистика давно уже стала информационным оружием, тем не менее русофобия давно и хорошо монетизируется такими политиками, как Качиньский и Блащак.

Как бы там ни было, но, по оценке критически настроенных польских СМИ к законопроекту «О защите родины», идея запугать Россию 250 тысячами польских штыков выглядит сомнительно. Газета Onet Wiadomosci даже иронизирует над всемогущей «секретной армией» Качиньского.