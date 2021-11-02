В США показали фото российских танков "на границе с Украиной"

Politico показало фотографии, которые, как утверждает издание, демонстрируют размещение российских военных якобы на границе с Украиной - в Смоленской области, которая на самом деле не граничит с Украиной, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что коммерческие фотографии сделаны со спутника. Снимки были сделаны 1 ноября, пишет Politico. Они якобы подтверждают сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной.

Как следует из статьи, новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией, а от Украины отделена другим российским регионом — Брянской областью.

Утверждается, что военные подразделения, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», «начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются».