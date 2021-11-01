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Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих

Российская Газета
1 час назад

В российских Вооруженных силах вакцинировано от коронавируса уже около 95% военнослужащих, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту на совещании в Сочи. Такой доклад поручил подготовить Владимир Путин.

Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шойгу, прививки получили 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих . "Это позволяет нам уже на сегодняшний день иметь довольно низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией и по смертности", - сказал он. С июля началась ревакцинация - 27% военнослужащих ее уже прошли, все идет по плану, заметил министр.

"Заболеваемость личного состава Вооруженных сил в два раза ниже общероссийской", - сравнил Шойгу. По сравнению с 2020 годом она снизилась на 44,5%. Потребность в коечном фонде в этом году сократилась в три раза. "Летальность в Вооруженных силах от ковида в сравнении с прошлым годом снижена в два раза за счет вакцинации, а если сравнивать с общероссийскими показателями, то... в 45 раз ниже", - сказал он. Речь идет не только о военнослужащих, но и о гражданском персонале и родственниках, уточнил министр.

Президент поручил Минобороны продолжить работу по строительству быстровозводимых медицинских комплексов для лечения больных коронавирусом, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе. По словам Шойгу, военное ведомство готово развернуть в любой точке страны девять госпиталей с необходимым оборудованием и персоналом.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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