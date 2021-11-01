Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих

"Заболеваемость личного состава Вооруженных сил в два раза ниже общероссийской", - сравнил Шойгу. По сравнению с 2020 годом она снизилась на 44,5%. Потребность в коечном фонде в этом году сократилась в три раза. "Летальность в Вооруженных силах от ковида в сравнении с прошлым годом снижена в два раза за счет вакцинации, а если сравнивать с общероссийскими показателями, то... в 45 раз ниже", - сказал он. Речь идет не только о военнослужащих, но и о гражданском персонале и родственниках, уточнил министр.