В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.42
Войти в почту

National Interest: на Украину может обрушиться российский гнев из-за ситуации в Донбассе

Национальная Служба Новостейиещё 9
14 минут назад

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес украинских властей после того, как в Донбассе был применен турецкий беспилотник Bayraktar, пишет журнал National Interest.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье.

Отмечается, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, так как Москва считает, что использование беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна.

Как заявлял внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar в Донбассе.
Армия,В мире,Видео,Алексей Арестович,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители