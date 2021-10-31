В ДНР оценили претензии Турции к Украине из-за дронов

«Если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией приобретенные у Анкары беспилотники.

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«После того, как украинская армия применила «Байрактары» в Донбассе, Турция больше не хочет, чтобы ее вооружение связывали с тем, что происходит в регионе», – сказал Бердичевский.

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По его мнению, логику заявления Мевлюта Чавушоглу можно объяснить.

«Например, американское вооружение продается по всему миру и нередко попадает в руки террористов. Однако никто не говорит, что США виноваты в террористической атаке, совершенной американским вооружением», – привел аналогию собеседник.

«В любом случае, заявление министра иностранных дел Турции связано с тем, что Украина приплетала Анкару к истории с применением «Байрактара» на линии соприкосновения», – отметил депутат парламента ДНР.

Тем самым, по его словам, Анкара пытается дистанцироваться от бомбардировок Донбасса с помощью беспилотников.

«Но, если следовать логике Чавушоглу, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий Донецкой и Луганской народных республик, перестают быть российскими. Украинским военным и их западным партнерам это следует учесть», – резюмировал Бердичевский.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже.

«Украина должна перестать использовать название нашей страны, – подчеркнул турецкий министр. – Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским».

Заявление Чавушоглу прозвучало после того, как генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар».

Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где ВСУ попытались занять небольшое село Старомарьевка. Применение турецких вооружений прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений.