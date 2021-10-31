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США заявили о наращивании сил России у границы с Украиной

Елена Прошина
31 минуту назад

Официальные лица США и стран Европы выражают обеспокоенность в связи с наблюдением за переброской части вооружённых сил России к границе с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

США заявили о наращивании сил России у границы с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» беспокоит ряд стран, так как они полагают, что «фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах идёт речь, The Washington Post не сообщает.

Как напоминает издание, ранее подобная обеспокоенность в Европе и США проявляли в апреле 2021 года, «когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Перемещения российских войск стали замечать в последние недели, когда в середине сентября Россия завершила совместно с Белоруссией масштабные военные учения «Запад — 2021».

Конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию», подчеркивает издание. 26 октября украинские военные подтвердили, что использовали беспилотник для нанесения удара по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что беспилотник Bayraktar был применен украинским военными в Донбассе в защитных, а не наступательных целях.

Армия,Войска,Владимир Зеленский,Washington Post,ИТАР-ТАСС,
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