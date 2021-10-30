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В России показали видео пусков зенитных ракет

Lenta.ru
44 минуты назад

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО). Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее боевые пуски зенитных ракет. Об этом сообщает ТАСС.

Запись демонстрирует стрельбы из комплексов дальнего действия, а также малой и средней дальности. Первыми удар условного противника отразили зенитные ракетные комплексы С-300В4, они поразили аэробаллистические цели, сходившие с высоты в 150 километров.

Комплексы ПВО «Бук-М3» и «Тор-М2» отразили атаку крылатых ракет, которые летели на предельно малых высотах. По данным Минобороны, зенитчики также поразили групповые цели, которые имитировали авиацию условного противника и рой беспилотников. Расчеты ПВО уничтожили более 40 воздушных целей.

Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о разработке аналога российского комплекса С-400 «Триумф». По его словам, повышение дальности поражения существующих систем позволит создать новый ЗРК.

В сентябре генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов рассказал ТАСС о модернизации комплексов «Тор».

Армия,Видео,Исмаил Демир,Министерство обороны,ИЭМЗ "Купол",ИТАР-ТАСС,
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