Американский эсминец зашел в Черное море

В Черное море зашел эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Центре сообщили, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и эсминец ВМС США «Портер» направляются в Черное море.

На борту находятся офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.