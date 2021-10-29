Экс-депутат Рады рассказал, как можно затопить Черноморский флот

«Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин в эфире канала «Апостроф».