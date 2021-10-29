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Экс-депутат Рады рассказал, как можно затопить Черноморский флот

Елена Прошина
33 минуты назад

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин предложил запустить систему «Нептун», которая сможет потопить Черноморский флот, пишет РИА Новости.

Экс-депутат Рады рассказал, как можно затопить Черноморский флот
Фото: CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /

Он считает, что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 дадут Киеву возможность приостановить войну на востоке Украины и заняться усилением собственных вооруженных сил.

«Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин в эфире канала «Апостроф».

Он также уверен, что Украина будет создавать собственный флот «долго и нудно», и при этом он все равно не сможет конкурировать с российским. Вместо этого Киеву необходимы «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил что британские ракеты Brimstone, которые планируется поставлять Украине, позволят «уничтожать» российские военные корабли, пишет РИА Новости.

Армия,Игорь Романенко,Верховная Рада,Генштаб,РИА Новости,
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