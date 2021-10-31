Российские "БУКИ" сбили ракеты Израиля в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр- адмирал Вадим Кулить рассказал, что в субботу с 12.25 до 12.28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО, расположенным в 20 километрах западнее и в 12 километрах северо-западнее сирийской столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Дежурными силами сирийских ПВО с применением зенитного ракетного комплекса "БУК М2Э" уничтожено две ракеты. В результате удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре. Двое военнослужащих получили ранения", - сообщил контр-адмирал.

Надо иметь в виду, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась фактически разрушенной. Ситуация стала улучшаться лишь в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения под контроль армии Асада многих провинций страны. В феврале 2018 года при попытке израильского налета на авиабазу T4 сирийским ПВО удалось сбить зенитной ракетой истребитель F-16. Это стало первой с 1983 года официально признанной властями Тель-Авива потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле 2018 года сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами военных США, Франции и Великобритании. Из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.