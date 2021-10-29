Украинские военные в Донбассе отказались рисковать жизнями ради «понтов» Зеленского

Дислоцированные в Донбассе украинские военнослужащие после отступления из села Старомарьевка записали видеообращение, в котором посетовали на то, что к ним не направили обещанного подкрепления, и раскритиковали действия президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.
«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — заявили военные.
Ранее сообщалось, что бывший руководитель СБУ генерал Игорь Смешко рассказал о новом котле для украинской армии в случае потенциального конфликта с Россией. По словам генерала, у Украины нет ни одного современного средства для завоевания превосходства в воздухе. Все вооружение, находящиеся в распоряжении украинской армии – продукция стран бывшего СССР.
14 октября президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Донбассе, где он посетил Луганскую и Донецкую области, в том числе передовые позиции украинских военных.