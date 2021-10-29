Немцев напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами

«Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или "внезапную высадку десанта" на врага, который не знает, что его ждет», - утверждает блогер. Данная теория, как заявляет автор статьи, "беспокоит" не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области "находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО", - сообщает РИА Новости.