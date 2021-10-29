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Немцев напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами

Свободная прессаиещё 2
8 минут назад

Немецкая газета Bild опубликовала материал о "внушающих беспокойство" тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.

Немцев напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
Фото: ТАССТАСС

В материале издания приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам.

Как говорится в заголовке к статье, российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном "планировании неожиданного нападения". Фотографии со сборов внушили "беспокойство".

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Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают "смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей".

За комментарием издание обратилось к "независимому военному блогеру" из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал "тревожное объяснение" подобных сборов.

«Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или "внезапную высадку десанта" на врага, который не знает, что его ждет», - утверждает блогер. Данная теория, как заявляет автор статьи, "беспокоит" не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области "находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО", - сообщает РИА Новости.

Ранее "СП" писала, что испытания танков нового поколения Т-14 «Армата» закончатся в первой половине 2022 году. Госиспытания проходят с положительными результатами.
Армия,Оружие,Министерство обороны,НАТО,ЕС,Bild,РИА Новости,
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