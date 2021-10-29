В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.93
Войти в почту

Украину назвали детонатором для новой мировой войны

Lenta.ruиещё 2
23 минуты назад

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» назвал Украину детонатором под стабильностью в Европе и возможностью новой мировой войны.

Украину сочли детонатором для новой мировой войны
Фото: EPAEPA

«Украина была и остается детонатором под стабильностью в Европе и возможностью новой Великой войны. Как бы ни договаривались о калибрах, о том или стреляем, или нет, летаем или нет, но динамика происходящего и количество привлеченных сторон может очень быстро привести к тому, что локальный конфликт превращается в региональный, а затем в масштабный», — заявил он.

Также Ермолаев отметил, что при таком раскладе в противостоянии будут принимать участие различные военные блоки. По его мнению, в таком случае разные стороны конфликта могут использовать или апеллировать к союзникам с использованием высокотехнологичного оружия вплоть до ядерного.

Ранее воюющие в Донбассе украинские военные после отступления из села Старомарьевка записали и выложили видео, в котором пожаловались на то, что к ним не пришла обещанная поддержка, а также заявили, что оценивают свои жизни выше «понтов» президента Владимира Зеленского.

Армия,В мире,Андрей Ермолаев,Владимир Зеленский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители