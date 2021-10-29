Украину сочли детонатором для новой мировой войны

«Украина была и остается детонатором под стабильностью в Европе и возможностью новой Великой войны. Как бы ни договаривались о калибрах, о том или стреляем, или нет, летаем или нет, но динамика происходящего и количество привлеченных сторон может очень быстро привести к тому, что локальный конфликт превращается в региональный, а затем в масштабный», — заявил он.