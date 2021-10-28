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Украинские военные записали видеообращение к Зеленскому. «Ваши понты не стоят наших жизней»

Ura.Ru
3 часа назад

Солдаты украинской армии записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отступления из села Старомарьевка. Военные пожаловались, что к ним не пришла обещанная поддержка.

«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — передает MK.RU обращение военных.

ВСУ захватили пограничный поселок Старомарьевка 26 октября. После этого армия Украины ужесточила обстрелы по территории ДНР. За сутки было нанесено более 110 ракетных ударов.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,Московский комсомолец,
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