Солдаты украинской армии записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отступления из села Старомарьевка. Военные пожаловались, что к ним не пришла обещанная поддержка.
«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — передает MK.RU обращение военных.
ВСУ захватили пограничный поселок Старомарьевка 26 октября. После этого армия Украины ужесточила обстрелы по территории ДНР. За сутки было нанесено более 110 ракетных ударов.