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Пекин объяснил направленность военно-морских учений Китая и России

Деловая газета "Взгляд"
46 минут назад

Совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие» ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВМФ ВС в Тихом океане не были направлены против третьих стран, заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Тань Кэфэй.

Пекин объяснил направленность учений Китая и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 14 по 23 октября военный флот двух стран успешно провел учения «Морское взаимодействие» и выполнил совместное патрулирование. Это способствовало дальнейшему повышению способности военно-морских сил двух стран совместно реагировать на угрозы на море, а также поддерживать мир и стабильность в регионе», – передает ТАСС слова полковника.

«Это придало новое наполнение отношениям между вооруженными силами двух государств. Учения стояли в годовом плане вооруженных сил двух государств и не были направлены против третьих стран», – добавил представитель ведомства.

Как отметил он, ВМС НОАК впервые задействовали в совместных учениях эсминцы проекта 055 («Наньчан») и противолодочные самолеты Y-8 («Юнь-8»).

Напомним, боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая в период с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Кроме того, 18 октября корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море.

Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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