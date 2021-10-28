К Су-75 проявили интерес за рубежом

«Сегодня говорить о заказах на Checkmate преждевременно — самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины. Тем не менее интерес к новому самолету достаточно высокий. В парках ВВС многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса», — сказал руководитель.