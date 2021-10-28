Украину возмутила реакция Германии на удар дрона Bayraktar

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Германии на случай в Донбассе, когда украинские военные применили ударный беспилотник. Его слова передают РИА Новости.

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство ФРГ знает о применении украинскими военными беспилотника Bayraktar. По мнению дипломата, в его использовании повинны все стороны конфликта. Она также напомнила, что по условиям Минских соглашений только наблюдатели ОБСЕ могут применять беспилотники.

Мельник в ответ на это сообщил, что Киев уверенно отвергает критику со стороны Германии. Он выразил уверенность, что Украина в связи с обстоятельствами имела полное право на самооборону.

В заключение Мельник заявил, что Берлину необходимо «удвоить посреднические усилия» для организации встречи в «нормандском формате» и заставить Москву вести себя подобающим образом.

26 октября Генеральный штаб Украины сделал заявление о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Устройство было сделано в Турции. Согласно опубликованной информации, управляемой боевой ракетой беспилотник уничтожил оружие противника.