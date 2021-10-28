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Украину возмутила реакция Германии на удар дрона Bayraktar

Елена Прошина
17 минут назад

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Германии на случай в Донбассе, когда украинские военные применили ударный беспилотник. Его слова передают РИА Новости.

Украину возмутила реакция Германии на удар дрона Bayraktar
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство ФРГ знает о применении украинскими военными беспилотника Bayraktar. По мнению дипломата, в его использовании повинны все стороны конфликта. Она также напомнила, что по условиям Минских соглашений только наблюдатели ОБСЕ могут применять беспилотники.

Мельник в ответ на это сообщил, что Киев уверенно отвергает критику со стороны Германии. Он выразил уверенность, что Украина в связи с обстоятельствами имела полное право на самооборону.

В заключение Мельник заявил, что Берлину необходимо «удвоить посреднические усилия» для организации встречи в «нормандском формате» и заставить Москву вести себя подобающим образом.

26 октября Генеральный штаб Украины сделал заявление о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Устройство было сделано в Турции. Согласно опубликованной информации, управляемой боевой ракетой беспилотник уничтожил оружие противника.

Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения.

Армия,Оружие,Андрей Мельник,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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