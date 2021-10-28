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В США рассказали о способе России убить миллиарды людей

Елена Прошина
31 минуту назад

Россия владеет ядерным оружием, которого будет достаточно для убийства миллиардов людей. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

В США рассказали о способе России убить миллиарды людей
Фото: ТАССТАСС

Как утверждается в публикации, сейчас у России один из самых амбициозных и крупнейших ядерных потенциалов в мире. Автор статьи напомнил, что в сумме Великобритания, США, Израиль, Франция, Китай, Пакистан, Россия, Индия и Северная Корея обладают примерно 13 500 боеголовок. Однако Россия и США — бесспорные лидеры на арене ядерного оружия, подчеркивается в материале.

У России в наличии примерно 6 400 ядерных боеголовок, у США — 5 800.

Также в публикации отмечается, что Москва все еще отдает приоритет ядерному оружию при планировании военной стратегии. В связи с этим, как считает автор статьи, Кремль расширяет сферу своего влияния, преследует свои региональные цели и не боится полномасштабного конфликта со стороны НАТО или США.

Издание напоминает, что у России есть ядерная триада из наземной, воздушной и морской составляющих. Автор статьи обращает внимание на то, что российские межконтинентальные баллистические ракеты могут нести до 1189 ядерных боеголовок, а российские атомные подводные лодки — около 624 ядерных боеголовок.

Армия,Оружие,НАТО,
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