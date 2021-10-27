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Надувную копию танка показали на видео в Китае

Александр Кузьмин
1 час назад

В Китае для обучения военнослужащих используют макеты основных боевых танков. Одна из таких надувных машин была продемонстрирована в сюжете телеканала CCTV-7 о подготовке экипажей танков в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На видео обратило внимание издание «Российская газета».

На кадрах показаны тренажеры и макеты, которые используют китайские военные для тренировочных упражнений в учебном центре НОАК. Будущие танкисты осваивают боевое мастерство в том числе с помощью надувной копией танка Type 99A.

Армия,Азия,Войска,Видео,
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