В Китае для обучения военнослужащих используют макеты основных боевых танков. Одна из таких надувных машин была продемонстрирована в сюжете телеканала CCTV-7 о подготовке экипажей танков в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На видео обратило внимание издание «Российская газета».