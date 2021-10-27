В США потребовали отказаться от продажи F-16 Турции

Конгрессмены из Палаты представителей США написали письмо президенту Джо Байдену с требованием отказаться от продажи истребителей F-16 ВВС Турции. Об этом пишет Reuters.

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Отказа от сделки с Анкарой потребовали 11 американских законодателей. Они написали, что уверены в намерении Конгресса заблокировать продажу боевых самолетов. По их мнению, в настоящий момент Турция, являясь союзником Вашингтона по НАТО, ведет себя как противник.

«После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет у России дополнительную партию систем противоракетной обороны С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность», — говорится в письме.

Письмо датировано 25 октября. Однако еще 23 октября Анкара сообщила, что турецкие ВВС запустили процедуру закупки 40 истребителей F-16. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы ожидают от США не только новых поставок, но и «вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов».