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В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»

Lenta.ruиещё 4
21 минуту назад

Ракетно-космический центр «Прогресс» отказался от одобренного Путиным проекта первого российского легкомоторного самолета «Рысачок». Об этом сообщает РБК.

В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
Фото: ТАССТАСС

Данная модель, анонсированная в 2007 году, была призвана заменить «кукурузник» Ан-2. «Рысачок» получил поддержку со стороны Минпромторга и Минтранса. Однако в 2015 году проект «Рысачок» был заморожен по рекомендации Федерального космического агентства. За это время было построено три летных прототипа.

В итоге, заявил гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов, проект решили не размораживать, а предприятие сосредоточится на производстве ракеты-носителя «Союз-5». «В какой-то момент стало понятно, что у нас нет площадей для размещения подобного рода техники», — пояснил он.

В 2014 году президент России Владимир Путин посидел в кресле пилота «Рысачка» и поддержал проект по созданию нового самолета. «Надо делать. Чтобы свои были», — резюмировал он, говоря о развитии в стране малой и региональной авиации.

«Рысачок», имеющий два двигателя М601F чешской компании Walter, совершил первый полет в декабре 2010 года. Производство самолета планировалось в трех вариантах: сельскохозяйственном, санитарном и учебном. Приблизительная стоимость самолета составляла изначально полтора миллиона долларов.

19 октября Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для россиян. На заседании президиума Госсовета глава государства подчеркнул важность развития малой авиации для страны. Так, Путин поручил, что необходимо расширить сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать аэропорты и обновить парк воздушных судов.

Армия,Дмитрий Баранов,Владимир Путин,Минтранс РФ,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",Минпромторг,
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