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В Швеции заявили о четком сигнале России

Вероника Полынина
34 минуты назад

В Швеции на совместных учениях со спецназом США впервые была задействована американская система залпового огня Himars. Старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон, комментируя это событие в эфире телеканала SVT, назвал его «четким и ясным сигналом» России.

В Швеции заявили о четком сигнале России
Фото: ReutersReuters

«Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд», - заявил Йонссон.

На вопрос, откуда может идти потенциальная угроза, Йонссон ответил: «С российской стороны. Это единственный возможный агрессор».

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По мнению шведского военного эксперта, цель новой системы вооружения – «подкрепление на случай нападения на Готланд».

«На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд», - приводит слова Йонссона «ИноСМИ».

Он признал, что у других стран есть оружейные платформы в море и в воздухе, которые лучше подходят против потенциальных целей в России, однако, по его словам, система Himars отличается высокой точностью на больших дистанциях и высокой мобильностью.

Готланд - остров в Балтийском море, расположенный в 100 км от материковой Швеции и примерно в 330 км от Калининграда. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

Армия,НАТО,InoSMI.Ru,
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