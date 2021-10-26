В Швеции заявили о четком сигнале России

В Швеции на совместных учениях со спецназом США впервые была задействована американская система залпового огня Himars. Старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон, комментируя это событие в эфире телеканала SVT, назвал его «четким и ясным сигналом» России.

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«Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд», - заявил Йонссон.

На вопрос, откуда может идти потенциальная угроза, Йонссон ответил: «С российской стороны. Это единственный возможный агрессор».

По мнению шведского военного эксперта, цель новой системы вооружения – «подкрепление на случай нападения на Готланд».

«На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд», - приводит слова Йонссона «ИноСМИ».

Он признал, что у других стран есть оружейные платформы в море и в воздухе, которые лучше подходят против потенциальных целей в России, однако, по его словам, система Himars отличается высокой точностью на больших дистанциях и высокой мобильностью.