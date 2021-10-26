В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.63
Войти в почту

Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией

News.ru
41 минуту назад

Читатели британского издания Daily Mail, комментируя учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма, заявили, что в случае войны Великобритания сможет захватить полуостров. По их словам, когда-то она уже воевала за Крым, сможет это сделать и теперь.

Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией
Фото: ReutersReuters

Англия когда-то уже воевала за контроль над этим полуостровом. Если она захочет — сможет захватить его снова, — написал пользователь по ником skylinee.

По мнению других пользователей, Россия проводит обычные военные учения, Великобритания делает то же самое, поэтому эти манёвры никому не угрожают. Ещё один читатель Simple Jake считает, что Лондону не стоит враждовать с Москвой, а лучше сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время военных учений морской полигон в акватории Чёрного моря закрыли для судоходства. Для этого было задействовано 20 боевых и вспомогательных кораблей Черноморского флота. В ходе учений экипаж фрегата «Адмирал Григорович» ЧФ провёл совместные ракетные стрельбы с боевыми расчётами береговых противокорабельных комплексов БПРК «Бал» и «Утёс».

Ранее Россия провела в Тихом океане совместные учения с Китаем «Морское взаимодействие — 2021». Движение судов через проливы вызвало сильную обеспокоенность руководства Японии. Жители страны также были встревожены, посчитав, что их «окружают».

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители