«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»

Киргизские власти не намерены размещать военные базы Вашингтона на своей территории, а вот в Узбекистане, по данным ряда американских СМИ, готовы обсудить с Пентагоном такую возможность. «Газета.Ru» разбиралась, почему США хотят остаться в странах Центральной Азии после ухода из Афганистана.

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«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», – заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

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Авиабазу России открыли в республике в 2003 году в качестве авиационного компонента Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Американское издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США утверждает, что Пентагон планирует обсудить военное присутствие в другой стране региона — Узбекистане. «Соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать ситуацию и наносить, в случае необходимости, удары по целям в Афганистане», – отмечается в публикации. В Минобороны Узбекистана уже заявили, что республика «не получала предложение на размещение на своей территории сил Соединенных Штатов».

Ранее о планах Пентагона использовать Узбекистан для размещения своих баз писала газета Wall Street Journal.

У США есть подобный опыт. С 2001 по 2005 год бывший советский военный аэродром Карши-Ханабад уже использовался американцами как опорная база ВВС. База была создана после терактов 11 сентября 2001 года как часть сети «глобальной антитеррористической коалиции» и использовалась в качестве военно-транспортного хаба для операций в Афганистане. В Узбекистан была переброшена эскадрилья военно-транспортных самолетов С-130, вертолеты Black Hawk и около 2000 военнослужащих.

База была закрыта после подавления узбекскими властями выступлений в Андижане в мае 2005 года. По неофициальным данным, тогда погибли несколько сотен человек. Вашингтон заявил о необходимости «международного расследования», а Ташкент обвинил партнера во вмешательстве во внутренние дела и потребовал закрыть базу.

С тех пор в тема возобновления сотрудничества время от времени актуализируется.

На днях Ташкент посетила представительная делегация американских конгрессменов. Их принял лично президент Шавкат Мирзиеев. Конгрессмены поблагодарили президента «за поддержку гуманитарных операций в Афганистане». Тема военной базы, по некоторым данным, также поднималась.

Об особом интересе Вашингтона к Узбекистану говорит бывший премьер Казахстана Акежан Кажегельдин, проживающий сегодня в Великобритании и неоднократно консультировавший представителей администрации США по республикам Центральной Азии.

«Политика США в отношении Узбекистана имеет самостоятельное значение. Ташкент доказал свои союзнические способности для нужд коалиции в Афганистане, созданной США против «Талибана» (организация запрещена в России). Теперь Белый дом отводит Узбекистану первостепенную роль», – заявил Кажегельдин в интервью Deutsche Welle.

«США используют любые инструменты для создания противоречий между странами, входящими в ЕАЭС, и Россией. Даже в вопросах солидарности по контрсанкциям, которые вводит Москва против тех или иных стран Запада», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов.

При этом, по его словам, следует иметь в виду, что экономически для США центральноазиатский рынок сам по себе не слишком интересен. Он выступает исключительно как инструмент воздействия на Россию и Китай. В то же время для самих стран Центральной Азии вопрос вложений США в их экономики – важнейший и ключевой. Отсюда возникает очевидная асимметрия.

«Цель США в Центральной Азии военно-политическая. Если они после Афганистана там закрепятся, причем в любой стране – собьют игру России. Сразу начнутся метания и хаос, а это главная задача. В Центральной Азии США будут бить по России через Узбекистан. Это очень хороший ход, учитывая, что в своих «военных симпатиях» страна все время колеблется. Ташкент дважды выходил из ОДКБ – в 1999 году и в 2012 году. И американцев они то принимают, то выгоняют, то опять приглашают», – рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

На актуальность вопроса военного присутствия для США в регионе указывает и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД, консультант «ПИР-центра» Вадим Козюлин.

«В 70% стран мира есть присутствие США. Даже трудно себе представить, насколько много этих баз в принципе. Да, они хотели бы остаться и в регионе. Ведь здесь сильно влияние ядерных держав Китая, России, Пакистана, Индии. Потенциально здесь их интересует Иран, не говоря о том, что Россия и Китай – геополитические соперники Вашингтона», – убежден эксперт.

По его мнению, в Узбекистане «есть теоретическая возможность разместить американские базы».

«В военной доктрине Узбекистана, которую утвердили в 2018 году, прямо сказано про невозможность создания на территории страны иностранных военных баз и объектов. Но это всегда вопрос трактовки. Военною базу можно назвать «антитеррористической» или «гуманитарной». А можно просто поправить доктрину. Это во многих случаях вопрос цены. Вашингтон и Ташкент обсуждают и этот вопрос тоже»,