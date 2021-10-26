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Появилось видео первого удара турецкого дрона Bayraktar в Донбассе

Вероника Полынина
1 час назад

Украинские военные впервые атаковали позиции самопровозглашенных республик Донбасса с помощью турецкого беспилотника Bayraktar TB2.

Как сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель», атаке подверглась артиллерийская позиция народной милиции ДНР. Предположительно, была уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30.

Ранее во вторник, 26 октября, портал Avia.pro сообщил об очередном пролете беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 в воздушном пространстве самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Беспилотник был замечен в небе над ДНР уже не в первый раз, но до этого момента он выполнял исключительно разведывательную миссию.

Польша вооружится турецкими беспилотниками Bayraktar

По данным издания, на вооружении Вооруженных сил Украины состоит как минимум 12 ударных беспилотников. Помимо самостоятельных атак они могут быть использованы для корректировки ударов артиллерии, наведения ракет и других целей.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Армия,Видео,
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