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Украинские военные обстреляли село на линии разграничения в Донбассе

Елена Прошина
20 минут назад

В ДНР возобновился обстрел поселка Тельманово. Видео с места, куда попали снаряды артиллерии, опубликовали в Telegram-канале «Репортер Руденко».

Украинские военные обстреляли село на линии разграничения в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В то место, где мы находились, буквально через несколько минут после нашего отъезда, прилетели снаряды. Просто повезло», – написал автор канала.

Всего по информации СЦКК ДНР по поселку выпустили 3 снаряда калибром 122 мм.

Кроме того, Вооруженные силы Украины захватили в Тельмановском районе поселок Старомарьевка, который находится в «серой» зоне. Всего в поселке проживают 180 человек, из которых 37 – граждане России. Больше половины из них месяц назад проголосовали на выборах депутатов в Госдуму.

Как отметили в канале, фактически захват Старомарьевки является выходом Киева из Минских соглашений.

Напомним, что ранее местные жители заявили о разрушениях после обстрела окраин Донецка 17 октября. Снаряды повредили пять жилых домов.

Напомним, что с 2014 года на территории Донецкой народной республики продолжается война. Пришедшие после вооруженного госпереворота в 2014 году украинские националисты используют армию для ведения войны против населения Донбасса. Жертвами конфликта стали, по сведениям ООН, уже стали минимум 13 тысяч человек.

Армия,Госдума,
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