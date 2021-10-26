Украинские военные обстреляли село на линии разграничения в Донбассе

В ДНР возобновился обстрел поселка Тельманово. Видео с места, куда попали снаряды артиллерии, опубликовали в Telegram-канале «Репортер Руденко».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В то место, где мы находились, буквально через несколько минут после нашего отъезда, прилетели снаряды. Просто повезло», – написал автор канала.

Всего по информации СЦКК ДНР по поселку выпустили 3 снаряда калибром 122 мм.

Кроме того, Вооруженные силы Украины захватили в Тельмановском районе поселок Старомарьевка, который находится в «серой» зоне. Всего в поселке проживают 180 человек, из которых 37 – граждане России. Больше половины из них месяц назад проголосовали на выборах депутатов в Госдуму.

Как отметили в канале, фактически захват Старомарьевки является выходом Киева из Минских соглашений.

Напомним, что ранее местные жители заявили о разрушениях после обстрела окраин Донецка 17 октября. Снаряды повредили пять жилых домов.