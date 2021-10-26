Лукашенко обеспокоили танки Leopard на границе

"Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - сказал Лукашенко в ходе поездки в Лиду (Гродненская область), его слова приводит во вторник агентство БелТА.