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Ударный вариант турецкой ракеты-мишени ŞİMŞEK показали на видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Ударный вариант ракеты-мишени ŞİMŞEK («Молния»), разработанный турецкими инженерами, теперь способен поражать наземные цели. Видео испытаний новейшего оружия размещено в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Cистема «Молния», разработанная компанией TUSAS, в своем первоначальном варианте являлась воздушной мишенью. Однако сейчас она выдержала очередные огневые испытания и оказалась способной наносить удары по целям, находящимся на земной поверхности.

По данным портала «Военное обозрение», работы по созданию ракетного комплекса были начаты в 2009 году в целях обучения подразделений ПВО. Расчетная длительность полета составляет 45 минут, высота полета – от 350 до 4500 м, дальность – 50 км. Контроль полета производится с наземной пункта управления.

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