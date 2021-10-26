Ударный вариант турецкой ракеты-мишени ŞİMŞEK показали на видео

Cистема «Молния», разработанная компанией TUSAS, в своем первоначальном варианте являлась воздушной мишенью. Однако сейчас она выдержала очередные огневые испытания и оказалась способной наносить удары по целям, находящимся на земной поверхности.

По данным портала «Военное обозрение», работы по созданию ракетного комплекса были начаты в 2009 году в целях обучения подразделений ПВО. Расчетная длительность полета составляет 45 минут, высота полета – от 350 до 4500 м, дальность – 50 км. Контроль полета производится с наземной пункта управления.