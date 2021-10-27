Россия расширит «Осиное гнездо»

«Подводные лодки особо уязвимы на базе и при выходе в море — в районы боевого развертывания. В угрожаемый период, который предшествует началу военных действий, на АПЛ будет вестись охота, активизируются диверсанты. Отряды ПДСС должны будут отразить все такие атаки и не допустить их на базу», — сказал бывший командир подводной лодки капитана 1-го ранга Игорь Курдин.