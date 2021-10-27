В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.61
Войти в почту

Россия расширит «Осиное гнездо»

Lenta.ruиещё 2
20 минут назад

Военно-морская база Вилючинск на Камчатке, которую в НАТО называют «Осиным гнездом», будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Россия расширит «Осиное гнездо»
Фото: Пресс-служба ПО "Севмаш"Пресс-служба ПО "Севмаш"

Согласно газете, в настоящее время на российском стратегическом объекте достраивают новые железобетонные укрытия для атомных подводных лодок (АПЛ) и готовятся к прибытию современного плавучего причала ПМ-61М1, который станет местом базирования субмарин проекта 955 типа «Борей» (955А типа «Борей-А»). Издание отмечает, что новый причал допускает оперативную передислокацию, позволяющую расширить географию размещения флота.

Также планируется усилить Подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС).

«Подводные лодки особо уязвимы на базе и при выходе в море — в районы боевого развертывания. В угрожаемый период, который предшествует началу военных действий, на АПЛ будет вестись охота, активизируются диверсанты. Отряды ПДСС должны будут отразить все такие атаки и не допустить их на базу», — сказал бывший командир подводной лодки капитана 1-го ранга Игорь Курдин.

В августе американское издание USNI News заметило, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.

Армия,Игорь Курдин,Министерство обороны,НАТО,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители