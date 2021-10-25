Взрывное устройство взорвалось перед колоной российских военных в Сирии

В Сирии на пути следования колонны российской военной полиции взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Бомба взорвалась при патрулировании трассы в провинции Деръа, российские военные не пострадали.
«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», - говорится в сообщении.
В сентябре при подрыве автомобиля в сирийской провинции Хомс погиб российский военный. Взрывное устройство взорвалась на пути следования российской военной полиции. Погибший ехал в автомобиле. Он получил тяжелые ранения, не совместимые с жизнью.