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Взрывное устройство взорвалось перед колоной российских военных в Сирии

Вероника Полынина
1 час назад

В Сирии на пути следования колонны российской военной полиции взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Взрывное устройство взорвалось перед колоной российских военных в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бомба взорвалась при патрулировании трассы в провинции Деръа, российские военные не пострадали.

«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», - говорится в сообщении.

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В сентябре при подрыве автомобиля в сирийской провинции Хомс погиб российский военный. Взрывное устройство взорвалась на пути следования российской военной полиции. Погибший ехал в автомобиле. Он получил тяжелые ранения, не совместимые с жизнью.

Армия,Министерство обороны,
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