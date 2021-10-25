Взрывное устройство взорвалось перед колоной российских военных в Сирии

В Сирии на пути следования колонны российской военной полиции взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

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Бомба взорвалась при патрулировании трассы в провинции Деръа, российские военные не пострадали.

«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», - говорится в сообщении.